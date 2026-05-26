Verkehrsunfall

Vier Verletzte bei Unfall auf der A7

Ein Mann fährt einem anderen Wagen auf – mit schweren Folgen.

Alle vier Menschen in den zwei Autos wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Alle vier Menschen in den zwei Autos wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der A7 bei Bad Hersfeld leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. 

Den Angaben zufolge fuhr ein 25-jähriger Mann am Montagabend mit seinem Wagen auf der A7 Richtung Fulda, auf der rechten Fahrspur fuhr eine 35-jährige Frau mit ihrer Familie. Kurz hinter der Anschlussstelle Bad Hersfeld West habe der Mann die Fahrspur gewechselt und sich unmittelbar hinter den Wagen der 35-Jährigen eingeordnet. Dabei habe er aber, aus bisher ungeklärten Gründen, seine Geschwindigkeit beibehalten. So fuhr er dem vor sich fahrenden Auto auf, beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, stießen an die Betonleitwand und kamen auf der linken Fahrspur zum Stehen, wie es weiter hieß. Alle Menschen in den Autos wurden dabei, laut Polizei, leicht verletzt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. 

Für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt.

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