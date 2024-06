Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Eschborn

Eschborn (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Eschborn (Main-Taunus-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, brach das Feuer in der Nacht in einem Zimmer einer Wohnung im zweiten Stockwerk des Hauses aus. Durch die Rauchentwicklung und die Löscharbeiten wurden auch drei angrenzende Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen.