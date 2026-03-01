Vier Verletzte nach Autorennen auf Autobahn 66
Zwei Menschen fahren ein Autorennen auf der Autobahn. Dabei werden auch Unbeteiligte verletzt. Was genau ist passiert?
Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Autorennen auf der Autobahn 66 sind vier Menschen leicht verletzt worden. Zwei der Verletzten seien Menschen aus einem unbeteiligten Auto gewesen, teilte die Polizei mit.
Demnach sollen zwei Autofahrer, darunter ein 33-Jähriger, am Samstagmittag bei Frankfurt und Kelkheim ein Autorennen gefahren sein. Beide sollen sich mehrfach rechts überholt und dabei deutlich zu schnell gefahren sein. «Andere Verkehrsteilnehmer sollen aggressiv mittels Lichthupe zum Fahrstreifenwechsel aufgefordert worden sein», schrieb die Polizei.
Schließlich sei das Auto des 33-Jährigen von hinten auf ein unbeteiligtes Auto gefahren und beide seien ins Schleudern geraten und gegen die Betonleitwände geprallt. Beide Fahrer und zwei Beifahrerinnen wurden leicht verletzt. Der andere Fahrer des Autorennens fuhr davon. Die Polizei sucht nach Zeugen.