Vier Verletzte - Schlägerei mit Messer vor Club in Offenbach

Offenbach (dpa/lhe) - Vier Personen sind bei einer Schlägerei vor einem Club in Offenbach verletzt worden. Dabei seien auch ein Messer und ein Reizstoffsprühgerät eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Die vier Kontrahenten im Alter von 16 bis 21 Jahren hätten entsprechende Verletzungen davongetragen, hieß es. Die Wunden seien jedoch nicht lebensbedrohlich.