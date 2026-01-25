Kriminalität

Vier Verletzte - Schlägerei mit Messer vor Club in Offenbach

Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung vor einem Club in Offenbach werden vier Menschen verletzt. Wie die Polizei berichtet, beobachten etwa 100 Personen das Geschehen.

Rund 100 Personen beobachteten den Einsatz der Polizei. (Symbolbild)
Rund 100 Personen beobachteten den Einsatz der Polizei. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Vier Personen sind bei einer Schlägerei vor einem Club in Offenbach verletzt worden. Dabei seien auch ein Messer und ein Reizstoffsprühgerät eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Die vier Kontrahenten im Alter von 16 bis 21 Jahren hätten entsprechende Verletzungen davongetragen, hieß es. Die Wunden seien jedoch nicht lebensbedrohlich. 

Der Vorfall habe zudem zahlreiche Schaulustige angezogen. Rund 100 Personen hätten den Einsatz der Polizei beobachtet.

