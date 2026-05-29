Vier Verletzte und hoher Schaden nach Auffahrunfall

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall in Stuttgart sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, bremste ein 60 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagnachmittag, woraufhin ein hinter ihm fahrender 84-Jähriger auf den Wagen auffuhr. Dabei habe sich der 60-Jährige schwer verletzt, seine 52 Jahre alte Beifahrerin leicht. Der 84-Jährige und seine zwei Jahre ältere Beifahrerin seien ebenfalls leicht verletzt worden.