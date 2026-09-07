Vierjähriger in Pohlheim von Auto erfasst – Lebensgefahr
Ein Kind wird in Pohlheim beim Überqueren einer Straße lebensbedrohlich verletzt. Ein Gutachter untersucht nun die Umstände des Unfalls.
Gießen/Pohlheim (dpa/lhe) - Ein vierjähriges Kind ist in Pohlheim von einem Auto angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Es sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte das Polizeipräsidium in Gießen mit. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Am Samstagnachmittag hatte der 54-Jährige den kleinen Jungen, der eine Straße im Stadtteil Garbenteich überquerte, mit seinem Wagen erfasst. Um den Unfallhergang zu klären, wurde ein Gutachter eingeschaltet.