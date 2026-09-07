Verkehrsunfall

Vierjähriger in Pohlheim von Auto erfasst – Lebensgefahr

Ein Kind wird in Pohlheim beim Überqueren einer Straße lebensbedrohlich verletzt. Ein Gutachter untersucht nun die Umstände des Unfalls.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Kind in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Kind in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)

Gießen/Pohlheim (dpa/lhe) - Ein vierjähriges Kind ist in Pohlheim von einem Auto angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Es sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte das Polizeipräsidium in Gießen mit. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Am Samstagnachmittag hatte der 54-Jährige den kleinen Jungen, der eine Straße im Stadtteil Garbenteich überquerte, mit seinem Wagen erfasst. Um den Unfallhergang zu klären, wurde ein Gutachter eingeschaltet.

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