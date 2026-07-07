Vierjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein vierjähriger Junge ist in Stuttgart von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge lief das Kind am Montagabend hinter einem am Straßenrand geparkten Wagen auf die Fahrbahn. Auf der Straße wurde der Junge dann vom Wagen eines 27-jährigen Fahrers erfasst. Warum der Junge auf die Straße lief, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nicht bekannt.