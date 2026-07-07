Unfall

Vierjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Mann ist in Stuttgart mit dem Auto unterwegs. Plötzlich läuft ein Kind auf die Fahrbahn. Es kommt zu einem Unglück.

In Stuttgart ist ein Kind von einem Auto erfasst worden. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
In Stuttgart ist ein Kind von einem Auto erfasst worden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein vierjähriger Junge ist in Stuttgart von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge lief das Kind am Montagabend hinter einem am Straßenrand geparkten Wagen auf die Fahrbahn. Auf der Straße wurde der Junge dann vom Wagen eines 27-jährigen Fahrers erfasst. Warum der Junge auf die Straße lief, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nicht bekannt.

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