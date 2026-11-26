Breitnau (dpa) - Es geht los mit dem weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Südwesten Baden-Württembergs. Am Nachmittag öffnen die Pforten. Bis zum 20. Dezember ist an den bewaldeten Hängen unter dem 36 Meter hohen Eisenbahnviadukt bei der Gemeinde Breitnau wieder ein weihnachtliches Lichtermeer. An vier Tagen die Woche ist geöffnet - alle 100.000 Tickets waren bereits wenige Stunden nach Verkaufsstart vergriffen.

Dabei fing alles im Jahr 2010 bescheiden an als kleine Veranstaltung. Den Veranstaltern von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH zufolge wuchs der Markt Schritt für Schritt, getragen vor allem von den Besuchern selbst: Ihre Bilder und Videos aus der Schlucht gingen immer wieder durch die sozialen Netzwerke und erreichten ein internationales Publikum. Besucher kämen mittlerweile aus aller Welt, darunter Spanien, Italien, die Vereinigten Staaten und Indien. Der Markt habe sich dadurch quasi verselbstständigt.

Im Jahr 2024 war das Event demnach erstmals schon vor der Eröffnung ausverkauft, 2025 nach zehn Stunden. In diesem Jahr bereits nach sechs Stunden.

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Veranstalter empfiehlt festes Schuhwerk

Die Atmosphäre, für die die meisten Menschen wohl kommen, entsteht, wenn es dunkel wird. Dann taucht Licht das Viadukt in wechselnde Farben, gelegentlich rauscht ein Zug darüber. Zwischen Hütten aus heimischem Holz gibt es Kunsthandwerk aus der Region und Handgemachtes. Wer Hunger hat, findet Forelle, Schwarzwälder Schinken, Hofprodukte und regionale Schnäpse, auch vegetarische und vegane Angebote.