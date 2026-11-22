Breitnau (dpa/lsw) - Ein beleuchtetes Eisenbahnviadukt, darunter Holzhütten, Felsen und ein rauschender Bach: Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Südschwarzwald ist zum Besuchermagneten für Zehntausende geworden. Die 100.000 Tickets für dieses Jahr waren nach wenigen Stunden vergriffen. Dabei startete der Markt im Jahr 2010 auf der Gemarkung der Gemeinde Breitnau als kleine Veranstaltung.

Den Erfolg führt der Veranstalter Hochschwarzwald Tourismus vor allem auf soziale Medien zurück. Die Besucher selbst hätten den Markt bekannt gemacht, sagt Sprecher Matthias Maier. Dazu komme die eindrucksvolle Kulisse. Rund drei Viertel der Gäste kommen demnach aus Deutschland, davon wiederum drei Viertel aus Baden-Württemberg. Internationale Gäste kämen mittlerweile aus aller Welt, unter anderem aus Spanien, Italien, den Vereinigten Staaten und Indien.

Im Jahr 2024 war der Markt erstmals schon vor der Eröffnung ausverkauft, sagt Maier. 2025 waren die Tickets nach zehn Stunden vergriffen, in diesem Jahr bereits nach sechs Stunden. Und das, obwohl die Ticketzahl für die diesjährige Ausgabe von 75.000 auf 100.000 aufgestockt wurde.

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