Breitnau (dpa/lsw) - 100.000 Tickets innerhalb weniger Stunden weg, lange bevor die Veranstaltung überhaupt losgeht. Um den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Südschwarzwald ist in den vergangenen Jahren ein regelrechter Hype entstanden. Was im Jahr 2010 als kleiner Markt inmitten der Natur bei der Gemeinde Breitnau anfing, zieht mittlerweile Besucher aus der ganzen Welt an.

Wenn es dunkel wird, entsteht jene besondere Atmosphäre, für die wohl die meisten Menschen herkommen. Hoch über den Holzhütten des Markts spannt sich das Eisenbahnviadukt, angestrahlt in verschiedenen Farben - darunter drängen sich die Stände mit Maronen, Glühwein und Kunsthandwerk. Rundherum Bäume, Felsen und ein rauschender Bach. Es sei «dieses leicht Mystische, Geheimnisvolle», das viele Menschen anziehe, sagt Matthias Maier von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, die den Markt veranstaltet.

Soziale Medien als Treiber

Die Entwicklung des Markts von einer kleinen Veranstaltung zu einem Event mit Zehntausenden Besuchern sei graduell gewesen, so Maier. Getrieben insbesondere von den sozialen Medien. Bilder von der Schlucht gingen immer wieder durch die Medien und sozialen Netzwerke. «Das machen tatsächlich die Besucher selbst», sagt Maier. So seien Bilder des Markts auch ins Ausland gelangt, unter anderem nach Spanien, Italien, in die Vereinigten Staaten und nach Indien. Der Markt habe sich quasi verselbstständigt.

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Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Auf den sozialen Medien gehen Beiträge über den Markt immer wieder viral. (Archivbild)

Seit der Pandemie verkauft der Veranstalter die Tickets nur noch online. Im Jahr 2024 war der Markt erstmals schon vor der Eröffnung ausverkauft, sagt Maier. 2025 waren die Tickets nach zehn Stunden vergriffen, in diesem Jahr bereits nach sechs Stunden. Und das, obwohl die Ticketzahl für die diesjährige Ausgabe von 75.000 auf 100.000 aufgestockt wurde.

Gelände war anfangs «quasi Wildnis»

Jürgen Villinger erinnert sich noch an ganz andere Bilder. Der Feinkosthändler aus Titisee-Neustadt ist von Beginn an mit einem Stand auf dem Markt dabei. «Damals war dort quasi Wildnis», sagt er. Dann wurde eine Fläche gerodet und eingeebnet. Der erste Winter sei abenteuerlich gewesen: Der Hang sei vereist, die Spülmaschine für das Geschirr im angrenzenden Hotel gewesen. «Mit 300 oder 400 Gästen waren wir damals alle zufrieden.» «Nie im Leben» habe sich Villinger vorstellen können, dass sich die Veranstaltung so entwickelt.

Für Villinger liegt der Erfolg des Markts in der Qualität. «Wenn man schon so abgelegen eine Veranstaltung macht, dann muss die Ausstattung und das Angebot herausragend sein.» Plastikgirlanden etwa seien verboten worden, es gebe nur Reisig. Auf dem Teller sollen möglichst viele regionale Produkte landen. Auch Maier betont, dass die Beschicker aus der Region kommen. Ein großer Teil der Standbetreiber ist Villinger zufolge von Anfang an dabei. Wenn nach Marktschluss die Besucher gegangen sind, stoße man auch mal gemeinsam an. «Das ist dann der alte harte Kern.»

Gemeinde freut sich über den Markt

Wie erlebt man den ganzen Rummel als Gemeinde, wenn der Markt auf der eigenen Gemarkung liegt? Der Bürgermeister von Breitnau, Markus Kleiser (parteilos), sagt, der Weihnachtsmarkt sei «für uns ein Glücksfall». Die Gemeinde verdiene an dem Markt selbst nicht viel Geld. Hoteliers und Privatvermieter in der Nähe seien allerdings ausgebucht, in einer Zeit, in der normalerweise «tote Hose» sei. Von der Belegung profitiere zudem das lokale Geschäft. Selbst in einem Ort 20 Kilometer von der Ravennaschlucht entfernt habe ihm jemand erzählt, seine Zimmer seien ausgebucht.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Tickets waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. (Archivbild)

Breitnau hat gerade einmal knapp 2.000 Einwohner. Innerhalb von vier Wochen sind Zehntausende Menschen auf dem Gelände des Weihnachtsmarkts zu Gast. Beschwerden von Bürgern seien Kleiser jedoch nicht bekannt. Im Gemeinderat sei der Markt seit seinem Amtsantritt im Jahr 2024 ebenfalls kein Thema gewesen. Die Bürger seien eher «ein bisschen stolz», sagt er. Im Nachbarort Hinterzarten, von wo aus ein Teil der Shuttlebusse zum Marktgelände fährt, sei die Parksituation wegen des Markts allerdings oft etwas angespannt.

Ravennaschlucht ist immer noch Natur

Nach Angaben des Veranstalters kommen etwa drei Viertel aller Besucher aus Deutschland, davon wiederum drei Viertel aus Baden-Württemberg. Viele nutzten das Event für einen Tagesausflug, sagt Maier. Für die Einheimischen gibt es seit einigen Jahren einen eigenen Tag, an dem sie ohne Gedränge flanieren können. Kleiser erinnert sich, dass ihn die Enge vor einigen Jahren auch gestört hatte - dann seien Zeitfenster für die Tickets eingeführt worden, was die Situation entspannt habe. «Das war genau der richtige Schritt», so Kleiser.