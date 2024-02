Volksverhetzung gegen Schüler: Internet-Trend?

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das hessische Landeskriminalamt warnt vor einem Trend in sozialen Netzwerken, der Ermittlungen gegen zwei Jugendliche wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ausgelöst haben soll. Wie das LKA am Freitagabend mitteilte, stehen die beiden 16-Jährigen im Verdacht, an einer Schule im Lahn-Dill-Kreis «fremdenfeindliche» Parolen gerufen zu haben. Der Vorfall aus der vergangenen Woche sei der Polizei erst kürzlich bekannt geworden, nun ermittelt der Staatsschutz gegen die beiden Jugendlichen.