2. Fußball-Bundesliga

«Vollkatastrophe»: Darmstadts Schuhen wird nach 0:4 deutlich

Darmstadt 98 verliert beim Karlsruher SC klar und rutscht auf einen direkten Abstiegsplatz. Trainer Kohfeldt ist ratlos, Torhüter Schuhen bedient.

Ausgerutscht: Torhüter Marcel Schuhen und der SV Darmstadt 98. Foto: Uli Deck/dpa
Ausgerutscht: Torhüter Marcel Schuhen und der SV Darmstadt 98.

Karlsruhe (dpa/lhe) - Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen hat nach dem 0:4-Debakel beim Karlsruher SC seine Mitspieler deutlich kritisiert. «Unsere Basics waren eine absolute Vollkatastrophe», sagte der sichtlich angefressene Lilien-Kapitän, der beim zwischenzeitlichen 0:2 ebenfalls patzte. «Heute haben sehr viele nicht verstanden, wie Zweitliga-Fußball funktioniert.» Durch die vierte Niederlage im vierten Auswärtsspiel der Saison rutschten die Hessen auf den 17. Platz in der Tabelle. 

«Hier ging es heute nicht um schön spielen und spielerische Lösungen finden, weil der Platz war eine absolute Vollkatastrophe, für mich der schlechteste der Liga», führte Schuhen aus, der das nicht als Ausrede nehmen wollte: «Das muss man annehmen, die Umstände, die man dann hat.» Allerdings präsentierte sich der SVD defensiv konfus und offensiv harmlos.

Shio Fukuda (6. Minute), Marvin Wanitzek (13.), Christoph Kobald (50.) und Kevin Wiethaup (65.) hatten mit ihren Toren die vielen Nachlässigkeiten der Gäste vor 27.823 Zuschauern im Wildparkstadion bestraft. «Man kann einen schlechten Tag haben, man kann schlecht spielen, aber nicht so. Das tut mir leid, das geht nicht. Das ist wirklich sehr enttäuschend», meinte Schuhen.

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Schuhen über 0:2: «Den muss ich halten»

Für das zweite Gegentor übernahm der Torhüter die volle Verantwortung. «Ball nicht festgehalten, dann geht er rein und den muss ich halten», erklärte der 33 Jahre alte Routinier. «Hat zu dem Spiel gepasst. Und gerade wenn ich persönlich meine Leistung nicht bringe, wird es halt dieses Jahr eh momentan schwer.»

Trainer Florian Kohfeldt wirkte ratlos nach einer aus seiner Sicht optimalen Trainingswoche. Das Debakel habe sich überhaupt nicht angedeutet, meinte der 44-Jährige: «Die Frage, die wir uns halt einfach stellen müssen, ist: Wie kriegen wir diese Schwankungen weg und wo ist unsere Mitte?» Seine Antwort: «Nach heute weiß ich es wieder nicht mehr. Ich hatte gehofft, dass wir sie gefunden haben.»

In der Analyse herrschte Klarheit. «Ein katastrophales Auswärtsspiel», resümierte Schuhen, der seit 2019 bei den Lilien unter Vertrag steht. «Katastrophal. Eines der schlimmsten, seitdem ich hier Torhüter bin.»

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