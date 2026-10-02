Mehrere beteiligte Fahrzeuge

Vollsperrung auf A8 – kilometerlanger Stau

Stau auf fünf Kilometern: Nach einem Unfall mit mehreren Beteiligten und zwei Leichtverletzten bleibt die A8 bei Ulm Richtung München vorerst voll gesperrt.

Auf der Autobahn 8 sind mehrere Autos zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Auf der Autobahn 8 sind mehrere Autos zusammengestoßen. (Symbolbild)

Ulm (dpa) -  Nach einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Ulm ist die Fahrtrichtung München voll gesperrt worden. Am Mittag hatte sich nach Daten von Google Maps ein Stau von circa sechs Kilometern gebildet. Bei dem Unfall seien mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach ersten Informationen gab es zwei Leichtverletzte. Ein Rettungshubschrauber war zur Unfallstelle beordert worden. Der Unfallhergang blieb vorerst noch unklar. Die Autobahnmeisterei werde Umleitungen einrichten.

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