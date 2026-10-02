Vollsperrung auf A8 – kilometerlanger Stau
Stau auf fünf Kilometern: Nach einem Unfall mit mehreren Beteiligten und zwei Leichtverletzten bleibt die A8 bei Ulm Richtung München vorerst voll gesperrt.
Ulm (dpa) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Ulm ist die Fahrtrichtung München voll gesperrt worden. Am Mittag hatte sich nach Daten von Google Maps ein Stau von circa sechs Kilometern gebildet. Bei dem Unfall seien mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach ersten Informationen gab es zwei Leichtverletzte. Ein Rettungshubschrauber war zur Unfallstelle beordert worden. Der Unfallhergang blieb vorerst noch unklar. Die Autobahnmeisterei werde Umleitungen einrichten.