Vollsperrung auf A8 – kilometerlanger Stau

Ulm (dpa) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Ulm ist die Fahrtrichtung München voll gesperrt worden. Am Mittag hatte sich nach Daten von Google Maps ein Stau von circa sechs Kilometern gebildet. Bei dem Unfall seien mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach ersten Informationen gab es zwei Leichtverletzte. Ein Rettungshubschrauber war zur Unfallstelle beordert worden. Der Unfallhergang blieb vorerst noch unklar. Die Autobahnmeisterei werde Umleitungen einrichten.