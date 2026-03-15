Von Bahn erfasst: 18-Jähriger stirbt nach E-Scooter-Unfall
Zwei 18-Jährige fahren auf einem E-Scooter in die Zufahrt einer Klinik - und stürzen dort. Mit schlimmen Folgen.
Frankfurt (dpa) - Zwei 18-Jährige sind auf einem E-Scooter in Frankfurt an Straßenbahngleisen neben einem Krankenhaus gestürzt - einer von ihnen starb, nachdem er von einer Tram erfasst wurde. Der andere wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Die beiden seien am Samstagabend mit dem E-Scooter in eine Zufahrt zu der Klinik gefahren. An den dortigen Gleisen stürzten die beiden laut dem Sprecher - warum, sei noch unklar. Einer von ihnen starb demnach noch am Unfallort. Der andere 18-Jährige wurde schwer verletzt, sei aber nicht in Lebensgefahr. Zuvor hatten Medien berichtet.
Laut einer Mitteilung der Polizei waren Rettungskräfte im Großeinsatz. Die Straße wurde gesperrt, der Bahnverkehr zeitweise eingestellt. Die Ermittlungen dauern an.