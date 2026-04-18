Tödlicher Unfall

Mädchen auf E-Scooter von Auto erfasst - 14-Jährige stirbt

Die 14-Jährigen sind zu zweit auf dem Scooter unterwegs. Als sie die Straße überqueren, kommt es zu einem folgenreichen Zusammenstoß.

Eine 14-Jährige auf einem E-Scooter ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin gestorben. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Eine 14-Jährige auf einem E-Scooter ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin gestorben. (Symbolbild)

Berlin (dpa/bb) - Eine 14-Jährige auf einem E-Scooter ist in Berlin nach einem Unfall gestorben. Die Jugendliche und ein gleichaltriges Mädchen wurden am Freitagabend von einem Auto erfasst, als sie im Ortsteil Buckow eine Straße überqueren wollten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Die Scooter-Fahrerin wurde zunächst noch reanimiert und kam in ein Krankenhaus. Dort starb die 14-Jährige jedoch. Ihre Beifahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen, wie es hieß. Lebensgefahr bestehe nach aktuellem Kenntnisstand nicht mehr, sagte die Polizeisprecherin.

Nach ersten Erkenntnissen wollten die beiden gegen 20.45 Uhr den Buckower Damm überqueren. Dabei sind sie nach Polizeiangaben bei Rotlicht über eine Fußgängerampel gefahren. Der 42 Jahre alte Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und sein Auto erfasste die Mädchen. 

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Der Mann soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben, wie die Polizeisprecherin sagte. Ihm wurde Blut abgenommen. Auto und E-Scooter wurden sichergestellt.

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