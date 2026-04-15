Unfall

Autofahrer erfasst zwei Kinder auf E-Scooter

Ein Autofahrer stößt in Friedrichshafen gegen zwei Mädchen auf einem E-Scooter. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht - aber nicht nur das.

Zwei Mädchen sind bei einem Zusammenstoß eines E-Scooters mit einem Auto leicht verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Zwei Mädchen sind bei einem Zusammenstoß eines E-Scooters mit einem Auto leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Zwei Mädchen sind in Friedrichshafen (Bodenseekreis) auf einem E-Scooter unterwegs gewesen und beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verdachts der Unfallflucht gegen den Fahrer. Der war nach dem Unfall am Dienstag ausgestiegen und hatte sich nach den Kindern erkundigt, war dann aber weitergefahren. Eine Zeugin hatte sich das Kennzeichen notiert.

Erst ab 14 auf den E-Scooter

Die 10 und 13 Jahre alten Mädchen hatten gemeinsam auf dem E-Scooter gestanden und darauf einen Fußgängerweg überquert. Der Autofahrer soll versucht haben, diesen noch vor den Kindern zu passieren. Auch mit den Eltern der beiden Mädchen nimmt die Polizei Kontakt auf: E-Scooter dürfen erst ab einem Alter von 14 Jahren benutzt werden und auch nicht zu zweit, wie ein Sprecher sagte.

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Mädchen in Freiberg retten sich durch Sprung

Auch in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) soll es für zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen gefährlich geworden sein. Laut Polizei konnten sich die beiden Mädchen am Dienstag nur durch einen Sprung zur Seite vor dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen retten. Der Fahrer war wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach einer Kurve auf den Gehweg der Gegenfahrspur gelangt, wo die beiden Mädchen zu Fuß unterwegs waren. Der Fahrer soll weitergefahren sein.

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