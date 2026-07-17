Unwetter

Von Baum erschlagen: Tödliches Unglück in Karlsruhe

Ein tödlicher Unfall, mehr als 250 Feuerwehr-Einsätze und ein Dachstuhlbrand: Die Folgen des schweren Unwetters sind erheblich.

Rund 400 Kräfte waren aufgrund des Unwetters in Karlsruhe im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Rund 400 Kräfte waren aufgrund des Unwetters in Karlsruhe im Einsatz. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein während schwerer Unwetter umstürzender Baum hat einen Menschen in Karlsruhe erschlagen. Weitere entwurzelte Bäume blockierten Straßen und Wege, Hunderte Einsatzkräfte waren im gesamten Stadtgebiet mit den Folgen des Sturms beschäftigt. Nach Angaben der Branddirektion rückte die Feuerwehr zu mehr als 250 Einsätzen aus.

Rund 400 Feuerwehrleuten und etwa 50 Kräften des Technischen Hilfswerks machten die Unwetter schwer zu schaffen. Weil innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Notrufe eingingen, musste die Leitstelle mit zusätzlichem Personal verstärkt werden. Parallel zu den Unwettereinsätzen beschäftigte die Feuerwehr auch ein Dachstuhlbrand im Stadtteil Neureut.

Die Stadt rief wegen der anhaltenden Ausnahmesituation eine sogenannte außergewöhnliche Einsatzlage aus, um die zahlreichen Einsätze zentral zu koordinieren.

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