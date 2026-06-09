Tödlicher Unfall

Von Lkw erfasst: Motorradfahrerin stirbt in Mannheim

Eine Frau fährt mit ihrem Motorrad in Richtung Lampertheim, als es zum Zusammenstoß mit einem Lastwagen kommt. Die 28-Jährige schafft es nicht einmal mehr ins Krankenhaus.

Die Motorradfahrerin starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Motorradfahrerin starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Eine Motorradfahrerin ist in Mannheim von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben auf der Frankenthaler Straße (B44) in Fahrtrichtung Lampertheim, kurz vor der Anschlussstelle zur Autobahn 6. Die 28 Jahre alte Motorradfahrerin starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall am Montagnachmittag gekommen war, blieb zunächst unklar.

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