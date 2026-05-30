Motorradunfall

Motorradfahrerin nach Unfall schwer verletzt

50 Meter weit im Feld: Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto wird eine Motorradfahrerin neben die Fahrbahn geschleudert. Wie es dazu kommen konnte.

Die Motorradfahrerin wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Motorradfahrerin wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Kappel (dpa/lsw) - Eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto bei Kappel (Landkreis Biberach) schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach missachtete ein 46 Jahre alte Autofahrer beim Einbiegen auf eine Kreisstraße die Vorfahrt der jungen Frau, die mit ihrem Motorrad unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde die Motorradfahrerin von ihrer Maschine geschleudert und landete in einem angrenzenden Feld. Dort kam sie erst rund 50 Meter von der Unfallstelle entfernt zum Liegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Straße mehrere Stunden voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Motorradunfall

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Er überholt ein Auto, schert ein und verliert dann die Kontrolle: Bei einem Unfall auf der K1050 wird ein Motorradfahrer schwer verletzt.

17.05.2026

Heppenheim/Lorsch: Motorradfahrerin bei Unfall auf B460 schwer verletzt
In Gegenverkehr geschleudert

Heppenheim/Lorsch: Motorradfahrerin bei Unfall auf B460 schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen Motorrad und Pkw am Montagabend verletzt sich eine Frau schwer. Die B460 zwischen Heppenheim und Lorsch war für drei Stunden gesperrt.

04.11.2025

Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt
Unfall

Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei Heppenheim kommt es zu einem schweren Unfall: Ein Motorrad wird in den Gegenverkehr geschleudert, die Fahrerin muss ins Krankenhaus gebracht werden.

04.11.2025

Unfälle

Motorradfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

06.05.2024

Fulda

Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

09.07.2023