DEL

Von Mannheim nach Krefeld: Proske verlässt Adler vorzeitig

Nach 171 Spielen für Mannheim sucht Yannick Proske bei den Krefeld Pinguinen eine neue Herausforderung. Er hofft auf mehr Eiszeit.

Wechselt innerhalb der DEL: Yannick Proske. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Wechselt innerhalb der DEL: Yannick Proske. (Archivbild)

Mannheim (dpa) - Yannick Proske wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von den Adler Mannheim zu den Krefeld Pinguinen. Die Adler haben einer vorzeitigen Auflösung des ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrags zugestimmt, hieß es in einer Mitteilung. Demnach sei der 23-Jährige mit dem Wunsch an die Adler-Verantwortlichen herangetreten, mehr Eiszeit zu erhalten und sich sportlich weiterzuentwickeln.

«Für mich war ein Wechsel nach Krefeld der logische nächste Schritt in meiner Karriere», sagte Proske. Für Mannheim absolvierte er 171 Partien und erzielte dabei zwölf Tore. Zudem bereitete er 16 Treffer vor.

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