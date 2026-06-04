Verkehrsstreit

Vorfahrt genommen – Streit eskaliert mit Pfefferspray

Radfahrer tritt Außenspiegel ab, Autofahrer zückt Tierabwehrspray: In Hechingen endet ein Streit zwischen Radler und Autofahrer mit einer unerwarteten Wendung für eine Passantin.

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Radfahrer. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei sucht nach dem unbekannten Radfahrer. (Symbolbild)

Hechingen (dpa/lsw) - Nach einer Vorfahrtsverletzung haben sich ein Radfahrer und ein Autofahrer in Hechingen im Zollernalbkreis gegenseitig verfolgt. Eine Unbeteiligte wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach soll ein bislang unbekannter Radfahrer einem 24 Jahre alten Autofahrer am Mittwochabend die Vorfahrt genommen haben. Nachdem der Mann gehupt hatte, soll ihn der Radfahrer verfolgt und beim Überholen den Außenspiegel des Wagens abgetreten haben. Der Autofahrer setzte dem Radfahrer daraufhin nach und versprühte während der Fahrt Tierabwehrspray in dessen Richtung. Der Radfahrer wurde dabei offenbar nur am Rücken getroffen und fuhr weiter.

Unglücklich verlief die Aktion aber für eine 41-jährige Frau, die mit dem Streit nichts zu tun hatte: Sie geriet in die Sprühwolke des Pfeffersprays. Rettungskräfte behandelten die Frau vor Ort. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht nach dem unbekannten Radfahrer.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verkehrsstreit in Weinheim eskaliert: Autofahrer ohrfeigt 27-Jährigen
Blaulicht

Verkehrsstreit in Weinheim eskaliert: Autofahrer ohrfeigt 27-Jährigen

Nach wiederholter Lichthupe kam es am Fahrbahnrand der B38 zu einem Handgemenge. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

01.12.2025

Wiesloch: 59-Jähriger bedroht Vater mit Tierabwehrspray
Sah aus wie Pistole

Wiesloch: 59-Jähriger bedroht Vater mit Tierabwehrspray

Erst soll der 59-Jährige einen 16-Jährigen geschlagen haben, dann eskaliert ein Streit mit dessen Vater. Er zückt ein Tierabwehrspray, das einer Pistole ähnelt.

04.11.2025

Streit auf A44: Autofahrer zückt Pistole nach Spurwechsel
Streit eskaliert

Streit auf A44: Autofahrer zückt Pistole nach Spurwechsel

Auf der Autobahn 44 bei Kassel wechselt ein Transporterfahrer die Spur. Doch dann kommt es zum Konflikt mit einem Autofahrer. Noch während der Fahrt zückt einer eine Pistole.

24.10.2025

Protest in Frankreich nach Tod von Radfahrer nach Streit
Verkehrssicherheit

Protest in Frankreich nach Tod von Radfahrer nach Streit

Immer mehr Radler sind in Paris unterwegs. Nach einem Verkehrsstreit soll ein SUV-Fahrer einen jungen Radfahrer absichtlich überrollt haben. Das löst landesweite Proteste aus.

18.10.2024

Lkw trifft Radfahrer mit Außenspiegel - schwer verletzt
Verkehrsunfall

Lkw trifft Radfahrer mit Außenspiegel - schwer verletzt

Die tiefstehende Sonne blendet mutmaßlich einen Lkw-Fahrer. Das wird einem Radfahrer zum Verhängnis. Dann folgt ein weiterer Unfall.

12.08.2024