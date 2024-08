Lkw trifft Radfahrer mit Außenspiegel - schwer verletzt

Büdingen (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist in Büdingen im Wetteraukreis von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Laster traf den 56-Jährigen mit dem rechten Außenspiegel, sodass dieser stürzte, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik nach Frankfurt. Laut Polizei wurde der Lkw-Fahrer vermutlich durch die tiefstehende Sonne geblendet. Dadurch habe er den vorausfahrenden Radfahrer am Sonntag nicht gesehen.