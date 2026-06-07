Autofahrer drängt Radfahrer von der Straße und zückt Messer
In den Abendstunden eskaliert das Aufeinandertreffen zweier Fahrradfahrer mit einem Autofahrer. Er soll einen Unfall provoziert und ein Messer gezückt haben. Die Polizei sucht Zeugen.
Viernheim (dpa/lhe) - Nach einem Streit eines Autofahrers mit zwei Radfahrern in Viernheim sucht die Polizei Zeugen. Der noch unbekannte Autofahrer soll einen Radfahrer so bedrängt haben, haben, dass dieser stürzte, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Zudem soll er den zweiten Radfahrer mit einem Messer bedroht und dessen Smartphone weggeworfen haben.
Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 30. Mai gegen 22 Uhr. Die zwei Radfahrer hätten gerade einen Kreisel verlassen, als sie auf das Auto getroffen seien. Weil das Fahrzeug in Richtung des ersten Radfahrers ausgeschert sei, fiel dieser vor Schreck in ein angrenzendes Gebüsch, so die Polizei.
Radfahrer mit Messer bedroht und Smartphone entwendet
Der nachfolgende Radfahrer habe dann das Auto-Kennzeichen fotografieren wollen. Deshalb habe der Fahrer des Wagens aus dem Kofferraum ein kleines Messer gezückt und dem Radfahrer das Handy entrissen. Er warf es den Einsatzkräften zufolge über die angrenzende Lärmschutzwand.
Der Autofahrer fuhr dann nach Angaben einer Sprecherin der Polizei über eine Autobahnauffahrt, die ausschließlich für Einsatzfahrzeuge vorgesehen ist, auf der Autobahn 6 davon. Hinweise zu dem Fahrer oder das Kennzeichen seines Wagens seien nicht bekannt, hieß es.