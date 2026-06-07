Polizeibericht

Viernheim: Mercedesfahrer bedroht Radfahrer mit Messer

In Viernheim eskaliert ein Konflikt zwischen einem Autofahrer und zwei Radfahrern.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall in Viernheim geben können, der sich bereits Ende Mai ereignet haben soll. Foto: Marco Schilling
Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall in Viernheim geben können, der sich bereits Ende Mai ereignet haben soll.
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