Eine Schwerverletzte

Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Unfall

Irrtum mit Folgen: Ein Fahrfehler auf der B27 endet für drei Menschen im Krankenhaus. Wie es zu dem folgenschweren Crash kam.

Drei Verletzte kamen nach dem Unfall in ein Klinikum. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Drei Verletzte kamen nach dem Unfall in ein Klinikum. (Symbolbild)

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Weil ein Fahrer die Vorfahrt missachtet haben soll, kam es bei Villingen-Schwenningen zu einem Unfall mit drei Verletzten. Der 25-Jährige ging fälschlicherweise davon aus, auf einen Einfädelungsstreifen aufzufahren, wie die Polizei mitteilte. Stattdessen fuhr er direkt in den fließenden Verkehr auf der Bundesstraße 27 bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ein - und sein Fahrzeug kollidierte mit dem Auto eines 63-Jährigen. 

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Dieses prallte dann mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, dessen Fahrerin leicht verletzt wurde. Auch der 63-Jährige wurde leicht verletzt, während seine 59 Jahre alte Beifahrerin mit schweren Verletzungen in ein Klinikum kam.

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