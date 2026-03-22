Vorfahrt missachtet – Unfall mit drei Verletzten
Zwei Autos im Kreis Groß-Gerau kollidieren. Drei Personen werden verletzt, der Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.
Biebesheim (dpa/lhe) - Bei einer Kollision zweier Autos im Kreis Groß-Gerau sind drei Personen verletzt worden. Eine 18-jährige Autofahrerin sei am Sonntagmorgen aus Crumstadt kommend in Richtung der Landesstraße 3361 unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. An der Kreuzung habe sie die Vorfahrt eines von links kommenden Autofahrers missachtet, wodurch die beiden Fahrzeuge kollidiert seien.
Die 18-Jährige habe nach Angaben der Polizei Verletzungen an Bein und Hüfte erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden Insassen des anderen Pkw seien ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.