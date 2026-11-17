Vorräte an Blutreserven in Hessen stabil
Derzeit kommen in Hessen wieder mehr Menschen zur Blutspende – doch das DRK warnt vor einer möglicherweise trügerischen Sicherheit. Warum die Lage schnell kippen kann.
Stuttgart (dpa/lhe) - Die Zahl der Blutreserven in Hessen ist stabil. «Seit etwa drei Wochen kommen wieder mehr Leute zum Spenden», erklärte die Pressesprecherin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Baden-Württemberg-Hessen. Dieser Zustand sei allerdings «mit Vorsicht zu genießen». In einer Woche könne die Lage schon wieder anders aussehen, wenn potenzielle Spender etwa wegen Erkältungskrankheiten oder einer Grippeinfektion ausfielen.
Benötigt würden in Hessen unabhängig von der Jahreszeit konstant 1.000 Blutspenden täglich. «Prinzipiell brauchen wir immer Blutspenden», so die Sprecherin. «Es würde helfen, wenn mehr Menschen regelmäßig spenden würden.» Besonders gefragt sind derzeit die Blutgruppen A negativ, 0 negativ, 0 positiv, B negativ sowie AB negativ.
Kein Höchstalter
Männer dürfen den Angaben zufolge sechsmal im Jahr spenden, Frauen viermal. Der Abstand zwischen zwei Blutspenden muss mindestens 56 Tage betragen. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren, ein Höchstalter gibt es nicht.
Blutpräparate werden in den Kliniken unter anderem nach Unfällen, bei Operationen und Geburten sowie zur Behandlung schwerer Erkrankungen benötigt, insbesondere bei Krebs, benötigt. Sie können nicht künstlich hergestellt werden und sind nur begrenzt haltbar. Blutplättchen, sogenannte Thrombozyten, die unter anderem bei Krebstherapien eingesetzt werden, halten sich nur vier Tage.