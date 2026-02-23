Wahlplakate in Wiesbaden beschädigt
Innerhalb eines Tages werden in Wiesbaden an zwei Orten Wahlplakate beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehrere Wahlplakate sind in Wiesbaden beschädigt worden. Am Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr beobachteten Zeugen wie drei Personen am Bismarckring Wahlplakate beschädigten, wie die Polizei berichtete. Die Beamten konnten die Täter im Alter von 24, 15 und 27 Jahren daraufhin festnehmen. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren.
Am Abend des gleichen Tages, um 22.55 Uhr, beschädigten Unbekannte weitere Wahlplakate in der Mainzer Straße. Die Polizei bittet um Hinweise nach den Tätern.