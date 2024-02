Waldbesitzer mit 25 Millionen Euro für Aufforstung gefördert

Darmstadt (dpa/lhe) - Private und öffentliche Waldbesitzer in Hessen haben vergangenes Jahr 25,5 Millionen Euro an Förderungen erhalten. Seit Beginn der Extremwetterrichtlinie-Wald im Jahr 2019 seien knapp 94 Millionen Euro an die betroffenen Forstbetriebe zur Wiederaufforstung gezahlt worden, teilte das Regierungspräsidium Darmstadt am Dienstag mit. Ziel der Richtlinie sei es, die Folgen von Extremwetter zu bewältigen und durch den Schutz des Waldes zukünftige Schäden zu verhindern. Nach Angaben des Regierungspräsidiums stammen die Förderungen aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln.