Waldbrand bei Hainburg: 2,5 Hektar Fläche zerstört
Feuerwehr und Polizei kämpfen stundenlang gegen die Flammen bei Hainburg. Was über den Einsatz und die Folgen bislang bekannt ist.
Hainburg/Hanau (dpa/lhe) - Bei einem Waldbrand westlich von Hainburg-Hainstadt sind nach Schätzung der Polizei rund 2,5 Hektar Wald zerstört worden. Das Feuer habe sich am Mittwochnachmittag zwischen der alten Fasanerie Hanau und der Landesstraße 3416 ausgebreitet, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit.
Feuerwehr und Polizei waren demnach stundenlang im Großeinsatz. Wegen der Windverhältnisse kam es stellenweise zu Funkenflug. Erst gegen 1.00 Uhr sei der Brand unter Kontrolle gewesen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Ursache des Feuers ist laut Polizei bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.