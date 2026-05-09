Waldhof gewinnt letztes Saison-Heimspiel mit viel Glück

Mannheim (dpa/lsw) - Ohne Stürmer Felix Lohkemper hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim das letzte Heimspiel der Saison dank eines Eigentors gewonnen. Beim 1:0 (0:0) über den SSV Jahn Regensburg sorgte Adrian Fein in der 53. Minute unfreiwillig für den Sieg seines Ex-Teams. Damit beendeten die Kurpfälzer vor 9.100 Zuschauern eine Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

Waldhofs Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber sagte in der Pause beim Sender MagentaSport, Lohkemper habe mitgeteilt, nicht mehr für den Waldhof auflaufen zu wollen. Daher sei am Mittwoch die Trennung vom 16-fachen Torschützen erfolgt. Zuvor hatte es Medienberichte über eine Freistellung gegeben.

Torwart Pollersbeck hilft bei Siegtreffer mit

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Die erste Hälfte spielte sich vor allem zwischen den Strafräumen ab. Die größte Gelegenheit für den Waldhof vergab Lovis Bierschenk, als Regensburgs Torhüter Julian Pollersbeck abtauchte. Etwas Glück hatte der Waldhof, dass der Jahn in der Nachspielzeit den Ball bei einer Doppel-Chance nicht im Tor unterbrachte.

Die Führung fiel durch ein Slapstick-Tor: Der Ex-Waldhöfer Fein passte aus dem Halbfeld zurück auf Pollersbeck. Der schlug über den Ball und ließ ihn dadurch ins eigene Tor rollen.