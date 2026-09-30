Gleichgewicht verloren

Wanderer aus dem Südwesten verunglückt in den Alpen tödlich

Mit seinem älteren Bruder hatte der 59-Jährige gerade einen 2.400 Meter hohen Gipfel bestiegen. Wie so oft ereignete sich das Unglück beim Abstieg. Plötzlich verlor der Mann das Gleichgewicht.

Ein 59-Jähriger aus dem Rems-Murr-Kreis ist wegen Gleichgewichtsproblemen beim Abstieg von der Ennskraxn in den Tod gestürzt. (Symbolbild) Foto: Roland Theny/Filmteam-Austria/apa/dpa
Ein 59-Jähriger aus dem Rems-Murr-Kreis ist wegen Gleichgewichtsproblemen beim Abstieg von der Ennskraxn in den Tod gestürzt. (Symbolbild)

Kleinarl (dpa/lsw) - Vor den Augen seines Bruders ist ein Bergwanderer aus Baden-Württemberg in den österreichischen Alpen in den Tod gestürzt. Wie die Polizei berichtete, verlor der 59-Jährige aus dem Rems-Murr-Kreis beim Abstieg von der 2.400 Meter hohen Ennskraxn bei Kleinarl das Gleichgewicht. Daraufhin stürzte der Mann rund 50 Meter über steiles Felsgelände in eine Rinne. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers konnte den Abgestürzten zwar erreichen, aber nur noch seinen Tod feststellen. 

Der 63-jährige Bruder wurde mit einem Polizeihubschrauber ins Tal gebracht und dort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Der Wanderweg gilt als anspruchsvoll. Nach Angaben des Österreichischen Alpenvereins passieren generell viele Bergunfälle beim Abstieg - wegen nachlassender Kondition und sinkender Konzentration.

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