Wanderer aus dem Südwesten verunglückt in den Alpen tödlich

Kleinarl (dpa/lsw) - Vor den Augen seines Bruders ist ein Bergwanderer aus Baden-Württemberg in den österreichischen Alpen in den Tod gestürzt. Wie die Polizei berichtete, verlor der 59-Jährige aus dem Rems-Murr-Kreis beim Abstieg von der 2.400 Meter hohen Ennskraxn bei Kleinarl das Gleichgewicht. Daraufhin stürzte der Mann rund 50 Meter über steiles Felsgelände in eine Rinne. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers konnte den Abgestürzten zwar erreichen, aber nur noch seinen Tod feststellen.