Deutscher Urlauber stürzt beim Klettern ab und stirbt

Vorarlberg (dpa) - Ein deutscher Urlauber ist beim Klettern im österreichischen Vorarlberg tödlich verunglückt. Der Mann aus Fürth war nach Angaben der Landespolizeidirektion Vorarlberg gemeinsam mit einer Begleiterin unterwegs auf einem Klettersteig auf der Fluchtalpe in Mittelberg, nahe der deutschen Grenze. Gegen 12.50 Uhr hätten beide den südlichen Schafalpenkopf erreicht. Der Urlauber habe zuvor über Kraftverlust geklagt und geäußert, den Klettersteig unterschätzt zu haben, teilte die Polizei mit.