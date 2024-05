Wandern im Trend: Viele Veranstaltungen zum Tag des Wanderns

Frankfurt am Main/Kassel (dpa/lhe) - Mit dem Weinglas, einem Hund oder gleich 24 Stunden lang: Das Wandern boomt - auch in Hessen. Zum Tag des Wanderns am 14. Mai bieten viele Vereine und Initiativen zahlreiche Veranstaltungen im ganzen Land an: Ob Schul-, Feierabend-, Sonnenuntergangs- oder Hundewanderung, vom Mutter-Kind-Wandern im Wald im osthessischen Eichenzell bis zur zehn Kilometer langen Wanderung durch den Frankfurter Norden ist für viele Interessenten etwas dabei. Deutschlandweit laden rund 350 Veranstaltungen zum Wandern ein.

Jens Kuhr vom Deutschen Wanderverband in Kassel sieht den Trend Wandern ungebrochen: «Einen riesigen Boom gab es mit Corona. Den Trend konnten wir bis heute auch ein Stück weit mitnehmen.» Grund sei auch ein Imagewechsel des Wanderns: «Also weg von Knickerbocker und einem etwas miefigen Image und hin zu Sport, Natur erleben, etwas für die Gesundheit tun», sagte Kuhr der Deutschen Presse-Agentur. Das locke auch vermehrt jüngere Altersgruppen auf die Wanderwege in Deutschland. Astrid Lünse vom Wanderverband Hessen weist zwar auf sinkende Mitgliederzahlen hin, sieht aber eine wachsende Beliebtheit des Wanderns: «Das Interesse am Wandern ist gestiegen, aber leider wollen die meisten nicht verbindlich im Verein sein.»

«Und das ist was, was eben auch wichtig ist: Die Leute wollen mehr Qualität, und zwar nicht nur unbedingt allein, was den Wanderweg angeht, sondern auch das Ganze drumherum.» Das heißt: Der öffentliche Personennahverkehr sollte möglichst gut angebunden sein, «dass man vernünftig zum Startpunkt und vom Endpunkt einer Wanderung wieder zurückkommt, ohne so viel CO₂ in die Atmosphäre zu schießen.» Wandern sei die umweltschonendste und klimaschonendste Natursportart, die man sich vorstellen könne. «Ein Ziel wäre es eben, dass möglichst noch mehr Wanderdestinationen den ÖPNV so einsetzen oder so organisieren, dass das Hand in Hand geht.»