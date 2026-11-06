Nebel, Wolken, Regen

Wann das Novembergrau wieder verschwindet

Der Freitag geizt mit Licht und Wärme. Auf der Ostalb hat es nur 2 Grad, dazu vielerorts dichte Wolken. Wer auf ein Ende des Dauergraus hofft, braucht noch etwas Geduld.

Trübe Aussichten - aber am Samstag bekommt die graue Wolkendecke im Südwesten zunehmend Lücken. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Trübe Aussichten - aber am Samstag bekommt die graue Wolkendecke im Südwesten zunehmend Lücken. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Südwesten steckt weiter im Novembergrau. Der Tag wird in den südlichen und mittleren Landesteilen bestimmt von Hochnebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert. Richtung Tauber zeigt sich dagegen mehr Sonne. In Südbaden fällt im Tagesverlauf auch etwas Regen. Die Höchstwerte reichen nur von frischen 2 Grad auf der Ostalb bis zu 8 Grad in der Kurpfalz.

Auch die Nacht zum Samstag bleibt wolkenreich, im Süden regnet es gebietsweise leicht. Wo die Wolken größere Lücken lassen, kann sich vor allem Richtung Main-Tauber und Hohenlohe örtlich Nebel bilden. Dort sinken die Temperaturen auf etwa 0 Grad.

Kleiner Lichtblick: Am Samstag bekommt die Wolkendecke Lücken. Der Tag startet noch meist stark bewölkt und vereinzelt nass, bevor die Aussichten freundlicher werden - es lockert laut Prognose im Laufe des Nachmittags vermehrt auf. Dazu wird es mit 6 bis 11 Grad milder.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erst Sonne, dann kälter und Wolken im Südwesten
Wetterbericht

Erst Sonne, dann kälter und Wolken im Südwesten

Erst Sonne, dann Schnee: Im Schwarzwald wird’s weiß, während der Oberrheingraben mit Regen rechnet. Was das Wetter-Wochenende noch bringt.

23.01.2026

Trübes Herbstwetter mit Sprühregen und Nebel erwartet
Kaum Sonne, viel Novembergrau

Trübes Herbstwetter mit Sprühregen und Nebel erwartet

Am Wochenende bleibt es in Hessen trist und grau, am Sonntag regnet es zeitweise. Wie es in der neuen Woche weitergeht.

08.11.2025

Nebel, Nebel und Nebel - Im Südwesten bleibt es meist grau
Wetterprognose

Nebel, Nebel und Nebel - Im Südwesten bleibt es meist grau

Wer am Wochenende auf sonnige Stunden gehofft hat, wird entweder enttäuscht oder muss in die Höhenlagen von Schwarzwald oder Alb fahren. Denn sonst regiert der Nebel das Wetter.

07.11.2025

Von wegen goldener Herbst: Nebel und Wolken prägen Wetter
Herbstwetter

Von wegen goldener Herbst: Nebel und Wolken prägen Wetter

Wer auf goldene Herbstsonne hofft, braucht Geduld: Nebel und Hochnebel bestimmen das Bild. Wie viel Sonne und Regen die nächsten Tage wirklich bringen.

09.10.2025

Nebel und Wolken trüben die Aussicht aufs Wochenende
Wetter

Nebel und Wolken trüben die Aussicht aufs Wochenende

In Hessen bleibt es zum Ende der Woche meist bedeckt. Es regnet zeitweise, am Samstag gibt es vereinzelt etwas Sonnenschein.

14.11.2024