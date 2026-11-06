Wann das Novembergrau wieder verschwindet

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Südwesten steckt weiter im Novembergrau. Der Tag wird in den südlichen und mittleren Landesteilen bestimmt von Hochnebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert. Richtung Tauber zeigt sich dagegen mehr Sonne. In Südbaden fällt im Tagesverlauf auch etwas Regen. Die Höchstwerte reichen nur von frischen 2 Grad auf der Ostalb bis zu 8 Grad in der Kurpfalz.

Auch die Nacht zum Samstag bleibt wolkenreich, im Süden regnet es gebietsweise leicht. Wo die Wolken größere Lücken lassen, kann sich vor allem Richtung Main-Tauber und Hohenlohe örtlich Nebel bilden. Dort sinken die Temperaturen auf etwa 0 Grad.

Kleiner Lichtblick: Am Samstag bekommt die Wolkendecke Lücken. Der Tag startet noch meist stark bewölkt und vereinzelt nass, bevor die Aussichten freundlicher werden - es lockert laut Prognose im Laufe des Nachmittags vermehrt auf. Dazu wird es mit 6 bis 11 Grad milder.