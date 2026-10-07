Wetterbericht

Wann es heute im Südwesten gewittern könnte

Herbstwetter im Anmarsch: Erst Nebel, dann Gewitter und teils kräftiger Regen prägen die kommenden Tage in Baden-Württemberg. Was der Warnlagebericht für die Region vorhersagt.

Gewitterwolken sollen übers Land ziehen. (Archivbild) Foto: Nicklas Walther/onw-images/dpa
Gewitterwolken sollen übers Land ziehen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Auch wenn es tagsüber vielleicht noch nicht so aussieht, soll sich nun herbstliches Schmuddelwetter in Baden-Württemberg breitmachen. Für Baden-Württemberg sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Mittwochabend bis in den Donnerstag hinein von Westen gebietsweise Gewitter mit Starkregen um 15 Litern pro Quadratmetern in kurzer Zeit und stürmischen Böen um 70 Kilometer pro Stunde voraus. 

Auch unabhängig von Gewittern sei örtlich Starkregen um 20 Liter auf den Quadratmeter in wenigen Stunden nicht ausgeschlossen, hieß es. Von Donnerstagfrüh bis Donnerstagabend seien im Schwarzwald mancherorts auch bis 30 Liter in zwölf Stunden möglich, heißt es im Warnlagebericht. 

Trüber Start, kurze Aufhellung 

Zunächst erwarten die Fachleute am Mittwoch verbreitet Nebel und Hochnebel. Zur Mittagszeit könne es vorübergehend heiter bis sonnig auflockern, bevor von Westen neue Wolken hereinzögen. Gegen Abend seien am Oberrhein erste Schauer möglich, vereinzelt auch Gewitter. Die Höchstwerte lägen zwischen 20 und 26 Grad, der westliche Wind bleibe meist schwach.

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In der Nacht zu Donnerstag breite sich teils kräftiger Regen bis nach Bayern aus, anfangs zum Teil noch gewittrig. Die Tiefstwerte lägen am Rhein um 15, im Allgäu um 11 Grad. Im Bergland seien starke Böen zu erwarten, auf Schwarzwaldgipfeln starke bis stürmische Böen, am Feldberg auch Sturmböen.

Nächste Tage oft nass 

Der Vorhersage zufolge wird es am Donnerstag stark bewölkt bis bedeckt und häufig regnerisch, teils über mehrere Stunden anhaltend. Auch Gewitter und Sturmböen sind wieder möglich. Die Temperaturen kämen auf 13 bis 17 Grad. 

In der Nacht zu Freitag bleibe es oft bewölkt. Der Regen lasse von Norden her allmählich nach. Die Tiefstwerte sinken demnach auf 8 bis 2 Grad. 

Der Freitag starte wechselnd bewölkt, im Südosten lokal mit Nebel oder letzten Tropfen. Im Tagesverlauf verdichte sich die Bewölkung von Nordwesten, in Nordbaden setze Regen ein. Die Höchstwerte lägen zwischen 9 und 16 Grad.

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