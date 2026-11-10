Wetterbericht

Wann Sturm und Gewitter in Baden-Württemberg drohen

Bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter drohen im Südschwarzwald und in Teilen Oberschwabens. Dazu kommen stürmische Böen am Feldberg. Was der Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.

In der Nacht zum Mittwoch werden örtlich starke bis stürmische Böen erwartet. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
In der Nacht zum Mittwoch werden örtlich starke bis stürmische Böen erwartet. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer heute das Haus verlässt, sollte besser einen Regenschirm dabeihaben. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Baden-Württemberg zeigt sich der Himmel am Dienstag vielerorts bedeckt. Vor allem im Süden regne es zeitweise - dem Warnlagebericht zufolge fallen bis zum Abend im Südschwarzwald und in Teilen Oberschwabens stellenweise bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter. 

Auf der Ostalb und im Odenwald sollen die Höchstwerte um 7 Grad liegen, bei Lörrach werde es mit bis zu 12 Grad etwas wärmer. Der Wind weht laut DWD schwach aus Nordost, im Süden auch mal mäßig aus Südwest. 

Sturm zieht auf - geringes Gewitterrisiko

In der Nacht zum Mittwoch lässt der Regen nach, wie der Wetterdienst auf seiner Internetseite vorhersagt. Bei Auflockerungen könnte sich örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen dürften auf 9 bis 4 Grad sinken. Am Feldberg seien erste starke bis stürmische Böen aus Südwest zu erwarten. 

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Am Mittwoch wird es dem DWD zufolge wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise regne es. Zudem bestehe ein geringes Gewitterrisiko. Die Höchstwerte könnten zwischen 10 Grad auf der Ostalb und 17 Grad im Breisgau liegen. Im Hochschwarzwald erwarten die Meteorologen starke bis stürmische Böen. 

Es bleibt nass

In der Nacht zum Donnerstag lassen die Schauer voraussichtlich nach. Anschließend soll es aufklaren und verbreitet könnten Nebel und Hochnebel auftreten. Die Tiefstwerte sollen zwischen 11 und 6 Grad liegen. Am Feldberg sind stürmische Böen aus Südwest angekündigt. 

Am Donnerstag dürfte es stark bewölkt bis bedeckt bleiben, zeitweise mit Regen. Die Höchstwerte könnten im Bergland bei 9 Grad und in den Niederungen am Rhein bei 14 Grad liegen. Der Wind wehe meist schwach, in Böen frischer, im Bergland stark böig.

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