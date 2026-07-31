DWD-Vorhersage für Freitag

Wann und wo es in Baden-Württemberg kräftig Gewittern könnte

Am Freitag könnte es im Südwesten teils ordentlich krachen. Aber wo dürfte es Gewitter geben? Nachgefragt beim Deutschen Wetterdienst.

DWD: Gewitter in Baden-Württemberg am Freitag erwartet. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
DWD: Gewitter in Baden-Württemberg am Freitag erwartet. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Freitag könnte es mancherorts in Baden-Württemberg kräftig gewittern. Zunächst sei es überwiegend freundlich, allerdings steige im Tagesverlauf vom Bergland ausgehend das Gewitterrisiko an, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. 

Nachmittags dürften sich die Gewitter verstärken, sagte DWD-Meteorologe Marco Puckert. Generell seien sie überall in Baden-Württemberg möglich, tendenziell könnten sie aber in der Süd- und Südosthälfte des Landes etwas kräftiger ausfallen. Dann könne es auch kräftige Niederschläge sowie Sturmböen geben, sagte der Experte. 

Die Temperaturen bleiben unterdessen etwas niedriger als am Donnerstag. Der DWD erwartet Höchstwerte von 29 Grad im Hochschwarzwald sowie 32 bis 35 Grad am Rhein, Neckar und an der Donau. In der Nacht zum Samstag sei es dann häufig stark bewölkt bei Schauern und Gewittern, hieß es.

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