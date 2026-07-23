Wann und wo das Gewitterrisiko im Südwesten wieder steigt
Bis zum Wochenende gibt es viel Sonne und sommerliche Temperaturen. Doch dann drohen in manchen Regionen Blitz und Donner. Die Prognose für Baden-Württemberg im Detail.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach weiterhin sommerlichen Tagen in Baden-Württemberg droht zum Wochenende hin wieder Ungemach am Himmel: Ab Samstagnachmittag sieht der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Süden ein geringes Gewitterrisiko. Auch in der Nacht zum Sonntag sind in den südlichen Landesteilen einzelne Gewitter laut Vorhersage nicht ausgeschlossen. Auf den Schwarzwaldgipfeln seien starke bis stürmische Böen aus Südwest möglich.
Tagsüber sonnig, nachts frisch
In anderen Landesteilen und vor allem auch bis zum Wochenende steht den Angaben nach erst einmal viel Sonne an. Innerhalb von Hoch «Moritz» fließt den Angaben nach aus Nordwesten trockene Luft nach Süddeutschland.
Heute soll es zunächst teils Wolkenfelder geben, später dürfte Quellbewölkung entstehen, wie die Fachleute auf ihrer Internetseite schreiben. Insgesamt sei aber mit viel Sonnenschein zu rechnen, es bleibe trocken. Im höheren Bergland werden um 22 Grad erwartet, am Rhein bis 27 Grad. Dazu soll ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind wehen, zeitweise könnte er böig auffrischen.
In der Nacht zum Freitag soll es zunehmend gering bewölkt oder klar werden. Die Tiefstwerte liegen laut DWD bei 12 bis 6 Grad. Auch in der Nacht zum Samstag dürfte es überwiegend klar bleiben, bei 14 bis 7 Grad.
Temperaturen über 30 Grad erwartet
Am Freitag selbst wird es der Prognose zufolge sonnig oder nur leicht bewölkt. Die Höchstwerte sollen bei 24 Grad in höheren Lagen und bis 30 Grad in Baden liegen. Der überwiegend aus Nordost wehende Wind bleibe voraussichtlich schwach.
Am Samstag soll zunächst reichlich die Sonne scheinen. Im Tagesverlauf könnten von Südwesten her Wolkenfelder aufziehen. Die Höchstwerte werden zwischen 26 Grad im Bergland und 32 Grad in Nordbaden erwartet. Dazu soll ein mäßiger Südwest- bis Westwind wehen, mit frischen bis starken Böen.