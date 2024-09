Sommerliche Temperaturen und Gewitterrisiko in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Woche startet in Hessen wieder mit hochsommerlichen Temperaturen. Allerdings können sich ab Montagmittag örtlich Schauer und Gewitter bilden mit Starkregen, der lokal auch heftig ausfallen kann, sowie Hagel und stürmischen Böen. Die Höchstwerte erreichen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach zwischen 28 und 31 Grad, in Gipfellagen um 25 Grad. Abseits der Gewitter weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.