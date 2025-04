Borkenkäferentwicklung in Hessen aktuell noch überschaubar

Experten warnen vor einer neuen Borkenkäferplage in deutschen Wäldern. In Hessen ist die Lage laut Hessen Forst bislang überschaubar. Die Schädlinge haben dem Fichtenbestand bereits so stark zugesetzt, dass keine neue Welle befürchtet wird.