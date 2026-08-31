War es das Handy? 59-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall im Kreis Offenbach sind ein Autofahrer schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr ein 59-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 459 zwischen Neu-Isenburg und Dietzenbach aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto eines 51 Jahre alten Mannes auf.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der Wagen des 59-Jährigen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 59-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen bestehe der Verdacht, dass der Unfallverursacher «durch die Bedienung seines Mobiltelefons abgelenkt gewesen sein könnte», teilte die Polizei mit. Die Beamten hoffen nun auf die Aussagen möglicher Zeugen.