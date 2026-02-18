Tarife

Warnstreik am Freitag im Wiesbadener Nahverkehr

Auch in Wiesbaden müssen sich Pendlerinnen und Pendler erneut auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem weiteren Warnstreik im Nahverkehr der Landeshauptstadt auf.

Im Tarifkonflikt der kommunalen Verkehrsbetriebe setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreik-Serie fort. An diesem Freitag ist erneut Wiesbaden betroffen. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Im Tarifkonflikt der kommunalen Verkehrsbetriebe setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreik-Serie fort. An diesem Freitag ist erneut Wiesbaden betroffen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Tarifkonflikt der kommunalen Verkehrsbetriebe geht die Warnstreik-Serie auch am Freitag weiter: Nachdem die Gewerkschaft Verdi für diesen Donnerstag vor allem in Frankfurt sowie in Marburg und Gießen zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen hat, sollen sich an diesem Freitag Beschäftigte der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft ESWE an einem Warnstreik beteiligen. 

Auch dieser befristete Ausstand solle mit der Frühschicht beginnen und mit der letzten Schicht enden, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Der Aufruf richte sich an rund 1.200 Beschäftigte.

Mit den Aktionen reagierten die Beschäftigten, für die der Tarifvertrag Nahverkehr TV-N gelte, auf eine unerwartete Wende kurz vor Schluss der dritten Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Personen-Nahverkehr in Hessen, hieß es. Dabei hatten die Arbeitgeber nach Verdi-Angaben zwei neue Bedingungen auf den Verhandlungstisch gelegt. 

So wollten sie eine seit über zehn Jahren tariflich vereinbarte Zulage zur Mitarbeitergewinnung kürzen. Die Zulage solle mit künftigen Tariferhöhungen verrechnet werden. Außerdem solle eine ebenfalls tariflich seit langem gültige Aufstockung des Krankengelds gekürzt werden, so die Gewerkschaft.

Die ÖPNV-Verhandlungen werden von Verdi in allen Bundesländern geführt. Es geht in Hessen nicht um die Gehälter der Beschäftigten, sondern um die Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag. Die vierte Verhandlungsrunde steht am 25. Februar an.

Dabei soll es schwerpunktmäßig um die Eingruppierung von Tätigkeiten gehen, wie der für Busse und Bahnen zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel zuvor gesagt hatte. Der Warnstreik-Tag in Wiesbaden wird bereits der vierte im laufenden Tarifkonflikt sein.

