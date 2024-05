Warnstreik: Fast alle Busse in Frankfurt fallen aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund um Pfingsten werden in Hessens größter Stadt Frankfurt nahezu alle Busverbindungen ausfallen. Darauf hat am Mittwoch die lokale Nahverkehrsgesellschaft Traffiq hingewiesen. Grund ist der fortgesetzte Warnstreik der Gewerkschaft Verdi bei den privat betriebenen Busgesellschaften in ganz Hessen am kommenden Freitag (17. Mai) sowie in der folgenden Woche am Dienstag und Mittwoch (21.+22. Mai).