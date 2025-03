Warnstreiks gehen weiter - Nahverkehr ab Dienstag betroffen

Bad Homburg/Hanau (dpa/lhe) - Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen ist es neben dem Frankfurter Flughafen auch in anderen Bereichen zu Arbeitsniederlegungen gekommen. So liefen am Morgen Warnstreiks im Bauhof des Betriebshofes Bad Homburg sowie in der Technischen Verwaltung Hanau an, die bis Samstag (15. März) dauern sollen, wie eine Verdi-Sprecherin sagte. Arbeitsniederlegungen sollte es auch in den Kliniken Höchst und in Hanau geben.