Warnstreiks im Südwesten: Gibt es Probleme auf Autobahnen?

Am Dienstag wird das Unternehmen bestreikt, das bundesweit die Autobahnen betreibt. Welche Auswirkungen das für Autofahrerinnen und Autofahrer im Südwesten hat.

Am Dienstag wird die Autobahn GmbH bundesweit bestreikt. Sorgt das auch für Auswirkungen auf den Straßen im Südwesten? (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Am Dienstag wird die Autobahn GmbH bundesweit bestreikt. Sorgt das auch für Auswirkungen auf den Straßen im Südwesten? (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - In ganz Deutschland rufen mehrere Gewerkschaften die Beschäftigten der Autobahn GmbH zu Warnstreiks auf. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi auch mehrere Standorte in Baden-Württemberg. Bestreikt würden die Standorte in Heilbronn, Mannheim und Freiburg, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Ebenfalls zum Streik aufgerufen hatte der Beamtenbund. Die Autobahn GmbH ist für Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen in Deutschland zuständig.

Größere Auswirkungen für Autofahrerinnen und Autofahrer im Südwesten dürfte der Warnstreik allerdings nicht haben. Man habe mit den Gewerkschaften in vielen Niederlassungen sogenannte Notdienstvereinbarungen abschließen können, teilte die Autobahn GmbH mit. Ziel sei es, den Betrieb im Falle von Arbeitskampfmaßnahmen weitgehend gewährleisten zu können, hieß es. Man wolle die Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer und die Wirtschaft so gering wie möglich halten. 

Die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH hat nach eigenen Angaben rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist für das Autobahnnetz in Baden-Württemberg sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen zuständig. Insgesamt betreuen die Mitarbeiter rund 1.050 Autobahn-Kilometer. In Stuttgart betreibt die Autobahn GmbH eine Verkehrs- und Tunnelleitzentrale, außerdem gibt es 15 Autobahnmeistereien entlang der Straßen. 

In dem Tarifstreit mit der Autobahn GmbH fordern die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund sieben Prozent mehr Geld für die bundesweit rund 15.000 Beschäftigten. Mindestens sollen die Gehälter jedoch um 300 Euro steigen.

