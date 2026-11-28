Stuttgart (dpa/lsw) - Um im Ernstfall Bürgerinnen und Bürger auch abseits von Smartphone, Radio und Co warnen zu können, will Grün-Schwarz im kommenden Jahr mehr Geld für den Ausbau der Sirenen-Netze in den Städten und Gemeinden im Land geben. Im Haushalt 2027 wolle man rund 2,2 Millionen Euro für die Förderung von Sirenen bereitstellen, teilten die Fraktionen von Grünen und CDU im Landtag mit. Das habe der Finanzausschuss beschlossen. Endgültig entscheiden muss über den Etat noch der Landtag. Zudem sollen Städte und Gemeinden 2028 weitere 1,25 Millionen Euro für den Ausbau ihrer Warn-Sirenen bekommen.

2026 erhielten die Kommunen laut Innenministerium vom Land rund 950.000 Euro Förderung für Sirenen, gemeinsam mit der Förderung des Bundes kamen demnach rund 2,1 Millionen Euro zusammen.

Sirenen erreichen auch Menschen ohne Smartphone

Sirenen sind nach Angaben der Fraktionen ein wichtiges Mittel, um die Bürger vor Gefahren warnen zu können. Sie erreichten die Menschen auch dann, wenn das Smartphone gerade nicht zur Hand sei, hieß es.

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In den vergangenen Jahren habe man bereits 16 Millionen Euro für den Aufbau moderner Sirenen-Systeme investiert, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Pascal Haggenmüller. Mit der Fortsetzung der Förderung setze man ein Signal an die Kommunen. «Viele von ihnen wollen ihre Sirenen modernisieren oder neue aufbauen, haben dafür aber kaum finanziellen Spielraum.» Sein CDU-Kollege Christian Gehring betonte, man investiere gezielt in die Widerstandsfähigkeit, damit das Land auch bei schweren Krisen handlungsfähig bleibe.