Hohe Temperaturen

Warnung vor extremer Hitze in Hessen

Viel trinken und nicht direkt in die Sonne gehen. Meteorologen warnen für das Wochenende vor anhaltender Hitze.

Es wird drückende Hitze erwartet. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Es wird drückende Hitze erwartet. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Hessen für heute und Sonntag eine Warnung vor extremer Hitze herausgegeben. Im Tagesverlauf werde die Wärmebelastung bis zu einer Höhe von 800 Metern, am Sonntag bis zu einer Höhe von 600 Metern erwartet, teilte der DWD mit. Die Meteorologen mahnten, ausreichend zu trinken sowie direkte Sonne und anstrengende Aktivitäten zu meiden.

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