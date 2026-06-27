Warnung vor extremer Hitze in Hessen
Viel trinken und nicht direkt in die Sonne gehen. Meteorologen warnen für das Wochenende vor anhaltender Hitze.
Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Hessen für heute und Sonntag eine Warnung vor extremer Hitze herausgegeben. Im Tagesverlauf werde die Wärmebelastung bis zu einer Höhe von 800 Metern, am Sonntag bis zu einer Höhe von 600 Metern erwartet, teilte der DWD mit. Die Meteorologen mahnten, ausreichend zu trinken sowie direkte Sonne und anstrengende Aktivitäten zu meiden.