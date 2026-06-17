Warnung vor Hitze für Großteil Hessens
Bis zu 35 Grad sind am Donnerstag möglich: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor den Folgen.
Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Donnerstag eine Hitzewarnung für den Großteil Hessens herausgegeben. Es werde eine starke Wärmebelastung bis zu einer Höhe von 600 Metern erwartet, teilte der DWD mit. Laut Vorhersage wird es im Bundesland am Donnerstag bis zu 35 Grad heiß.
Die Witterung werde alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Der DWD rät, körperliche Aktivitäten nach Möglichkeit zu vermeiden, sich der Hitze möglichst nicht auszusetzen, ausreichend zu trinken und die Innenräume kühl zu halten. Der DWD veröffentlicht solche Warnungen für Tage, an denen Hitze zu einer Gefahr für die Gesundheit werden kann.
Die Warnung gilt für den gesamten Südwesten Deutschlands. In Hessen sind bislang die nördlichen Landkreise ausgenommen: Schwalm-Eder, Hersfeld-Rotenburg, Waldeck-Frankenberg, Stadt und Kreis Kassel sowie Werra-Meißner. In allen anderen Kreisen gilt die Warnung.