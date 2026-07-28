DWD warnt vor Hitze in Hessen
Für große Teile Hessens gilt am Mittwoch eine Hitzewarnung. Was der DWD empfiehlt, um gut durch den Tag zu kommen.
Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für große Teile Hessens eine Warnung vor Hitze herausgegeben. Sie gilt für diesen Mittwoch, 29. Juli, ab 11 Uhr. Es werde bis zum Abend eine starke Wärmebelastung bis zu einer Höhe von 400 Metern erwartet, teilt der DWD mit. Laut Wettervorhersage steigen die Temperaturen am Mittwoch in Hessen auf 33 bis 37 Grad.
Die Warnung, die am Dienstagvormittag herausgegeben wurde, galt für den Süden, den Westen und Teile der Mitte Hessens. Für den Norden und Nordosten des Bundeslands lag keine Warnung vor.
Für Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt fügte der DWD an, dass mit einer zusätzlichen Belastung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung zu rechnen sei.
Der DWD empfahl, ausreichend zu trinken - auch ohne Durst - sowie direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten zu vermeiden. Den Körper und die Wohnräume solle man kühl halten, rät der Wetterdienst.